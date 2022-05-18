Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной», который будет рассчитан до окончания сезона-2024/25, сообщает Николо Скира.

При этом, по данным инсайдера, сам каталонский клуб еще не обсуждал с «Баварией» условия трансфера польского форварда, который связан трудовыми отношениями с чемпионами Германии до лета 2023 года.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.