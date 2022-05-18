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Абрамович согласовал с правительством Великобритании продажу «Челси»

Клуб перейдет в собственность владельцев «Доджерс».
Абрамович согласовал с правительством Великобритании продажу «Челси»
18 мая 2022 12:05
автор: Максим Скороходов
автор фото: Marca

Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали продажу «Челси», сообщает Bloomberg.

Напомним, что главным камнем преткновения был долг «Челси» Абрамовичу размером 1,6 млрд фунтов. Ранее бизнесмен объявлял, что не будет требовать его выплаты. По данным источника, условия Абрамовича по списанию данной суммы устроили правительство Великобритании.

Напомним, что новыми владельцами «Челси» будут компания Тодда Боули Clearlake Capital, Марк Уолтер и Хансйорг Висс.

Тодд Боули является совладельцем бейсбольного клуба «Доджерс», контрольный пакет акций которого принадлежит Марку Уолтеру. Хансйорг Висс занимается предпринимательством и известен в медицинской сфере экономики.

источник: Marca
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