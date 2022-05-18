ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Широков - о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: Зря паспорт дали

Защитник бразильского происхождения играл за сборную России на домашнем чемпионате мира и Евро-2020.
Широков - о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: Зря паспорт дали
18 мая 2022 12:48
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал последние слухи об уходе защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

«Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Футболист помог ЦСКА выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Агент Языджи заявил, что его клиент ждет официальных новостей от ЦСКА
Футболист выступает за армейцев на правах аренды.
18.05.2022 13:45
Футбол
Нападающий «Рейнджерс» Сакала заявил, что ему не дали возможности закрепиться в «Спартаке»
18 мая замбиец вместе с шотландским клубом сыграет в финале Лиги Европы.
18.05.2022 13:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Масалитин - об уходе Фернандеса из ЦСКА: Если он решил уехать, то надо ему устроить проводы
Бразилец решил разорвать контракт с клубом и уедет из России после матча с «Ростовом».
18.05.2022 13:30
Футбол
Широков - о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: Зря паспорт дали
Широков - о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: Зря паспорт дали
Защитник бразильского происхождения играл за сборную России на домашнем чемпионате мира и Евро-2020.
18.05.2022 12:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Абрамович согласовал с правительством Великобритании продажу «Челси»
Абрамович согласовал с правительством Великобритании продажу «Челси»
Клуб перейдет в собственность владельцев «Доджерс».
18.05.2022 12:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
Теперь клуб должен обсудить трансфер с «Баварией».
18.05.2022 11:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Салихова заявила, что «Спартак» не будет платить за поп-звезд на финале Кубка России
Зрители решающего матча смогут увидеть выступление Лепса и Эмина.
18.05.2022 11:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Клопп поддержал Дэниелса, объявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
Хавбек выступает за «Блэкпул».
18.05.2022 11:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара»
Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара»
Автор первого гола ЧМ-2018 не знает, где продолжит карьеру.
18.05.2022 10:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Черышев не продлил контракт с «Валенсией» и покинет команду
Черышев не продлил контракт с «Валенсией» и покинет команду
Российский полузащитник провел прощальный с партнерами по клубу.
18.05.2022 09:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
В ЦСКА опять перестройка. Самое время позвонить Дзюбе!
В чемпионате России осталось сыграть один тур, и для большинства команд можно подводить итоги. Одним из главных ньюсмейкеров межсезонья обещает быть ЦСКА.
Как ушел Лобановский. Самый грустный день в истории украинского футбола
Валерий Лобановский мечтал умереть на футбольном поле. По сути, так и получилось: в тот роковой день 7 мая 2002 года легендарного тренера увезли на «скорой» прямо со скамейки во время матча руководимого им киевского «Динамо».
Кучеров и Василевский укротили «пантер»! Как «Тампа» обыграла в Кубке Стэнли лучшую команду регулярки (видео)
В первом матче второго раунда Кубка Стэнли надежная игра голкипера Андрея Василевского и два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать выездную победу над «Флоридой» (4:1).
Шведский блицкриг и чешский провал. Итоги 5-го дня ЧМХ-2022
Очередной игровой день на чемпионате мира по хоккею в Финляндии принес первую громкую сенсацию.
Белиз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа — позади, а впереди — Коста-Рика и Панама! В «Лиге Героев» близка развязка
Автопробег по странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев» преодолел экватор и постепенно выходит на финишную прямую. Три экипажа стартовали в мексиканском Канкуне и стремятся приехать первыми в Панама-Сити.
Кто же отвечал на вопросы «Матч ТВ» вместо Дзюбы? Обзор футбольных мемов
Самые значимые футбольные события последних дней в картинках.
«В джазе только девушки» на примере русского биатлона. Как Серохвостов и Халили решили тренироваться с женщинами
Опубликованы списки групп сборной России на предстоящий сезон – кто у какого тренера будет готовиться.
«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина
Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.
России на ЧМХ-2022 нет, зато рулит КХЛ! Как финны разбили американцев за два периода
В главном матче игрового дня в группе В сборная Финляндии легко справилась с командой США (4:1) и лидирует в своей восьмерке.
Касаткина — первая ракетка России, Ковалев — на ринге после допинга. Новые приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика