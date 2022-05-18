Широков - о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА: Зря паспорт дали

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал последние слухи об уходе защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

«Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Футболист помог ЦСКА выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.