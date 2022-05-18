Масалитин - об уходе Фернандеса из ЦСКА: Если он решил уехать, то надо ему устроить проводы

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о желании защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с армейским клубом.

«Если он решил уехать, то надо ему устроить проводы. Человек где-то соскучился, какие-то родственные дела. Гораздо большей потерей было, когда ушли Березуцкие с Игнашевичем», - приводит слова Масалитина «Чемпионат»

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник покинет ЦСКА после матча с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ и уедет в Бразилию.

Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Футболист помог ЦСКА выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.