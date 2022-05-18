Нападающий «Рейнджерс» Сакала заявил, что ему не дали возможности закрепиться в «Спартаке»

Нападающий шотландского «Рейнджерс» Фэшн Сакала, что уверен, что он бы пригодился «Спартаку», но не получил шанса продемонстрировать свои возможности.

В системе красно-белых замбийский футболист находился с 2017 по 2018 годы.

«Сейчас за «Спартак» играет Бакаев, с которым мы были вместе во второй команде. А бывало даже, выходил я, а он оставался в запасе. Так вот в основе Бакаеву в основе шанс дали — но не мне. Почему мне не предоставили — единственное, чего я до сих пор не понял. Не знаю, что в клубе имели против меня.

Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст. Стану лучшим игроком «Спартака», буду стоить миллионы и миллионы. К сожалению, получилось иначе. Сколько бы я ни забивал, был не нужен главной команде», - приводит слова футболиста «Рейнджерс» Sport24.ru.

Сакалаа провел четыре матча за молодежную команду «Спартака», в которых забил три гола. За дублирующий состав красно-белые африканец принял участие в 35 встречах, отличившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В текущем сезоне Сакала забил 12 голов и отдал семь голевых передач в 48 играх за «Рейнджерс» во всех турнирах.

В финале Лиги Европы шотландский клуб сегодня встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Матч пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.