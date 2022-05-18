Агент Языджи заявил, что его клиент ждет официальных новостей от ЦСКА

Футбольный агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о будущем своего клиента.

«Останется ли Языджи в ЦСКА на следующий сезон? Сейчас мы ожидаем официальных новостей от клуба», - приводит слова Чебеджи «Чемпионат».

Отметим, что Языджи пополнил состав ЦСКА 19 января этого года на правах аренды из «Лилля» до конца сезона-2021/22. С тех пор он отыграл за клуб 12 матчей, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Ранее стало известно, что руководство армейцев заинтересовано в выкупе контракта турецкого футболиста летом 2022 года за 11 миллионов евро.