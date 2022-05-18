Владислав Радимов: Вся атакующая группа «Зенита» сильнее Языджи

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что петербургскому клубу не нужно подписывать хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю».

«Я до конца не знаю, это трансферная политика. Но все атакующие иностранцы, которые есть в «Зените», сильнее Языджи. С отрывом сильнее», - приводит слова Радимова «Спорт день за днем».

Отметим, что Языджи пополнил состав ЦСКА 19 января этого года на правах аренды из «Лилля» до конца сезона-2021/22. С тех пор он отыграл за клуб 12 матчей, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Ранее стало известно, что руководство армейцев заинтересовано в выкупе контракта турецкого футболиста летом 2022 года за 11 миллионов евро.