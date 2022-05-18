Алексей Сафонов: Не вешайте всех собак на Березуцкого, есть вопросы и к селекционному отделу

- Я бы не стал всех собак вешать на Березуцкого, возникают вопросы и к селекционному отделу, - говорит Сафонов. – Привезли иностранцев, а они сыграли несколько матчей и сдулись. Взяли из «Эвертона» Гбамена, еще англичане доплачивать будут, обрадовались. А он в «Эвертоне» три матча за сезон играл. И в ЦСКА ничего не показал. Продлевать аренду не будут.

- Пишут, что выкупать Языджи у «Лилля» уже не будут.

- Та же история – вначале вроде все неплохо шло, забивал, потом скис. Еще и проблемы со спиной обнаружились.

- Думаю, тут не только в этом дело – цена выкупа 12 млн. В наше время деньги для ЦСКА очень серьезные.

- Деньги приличные, но все же, думаю, не в этом дело. А в том, что я сказал выше.