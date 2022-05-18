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Дмитрий Черышев опроверг информацию, что его сын устроил прощальный ужин футболистам «Валенсии»

Контракт Дениса с клубом истекает в конце сезона.
18 мая 2022 14:32
автор: Максим Скороходов

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг информацию испанских СМИ о том, что его сын организовал прощальный ужин для одноклубников в связи с уходом из команды.

«Что вы бред читаете! Пацаны пошли покушать. Это что за прощальный ужин, где собрались четыре человека? Что за бред? Будущее Дениса? Без комментариев», - приводит слова Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черышав стал во второй раз в своей карьере игроком «Валенсии» в августе 2018 года. «Летучие мыши» сначала арендовали 31-летнего футболиста у «Вильярреала», а потом выкупили трансфер.

В составе «Валенсии» Черышев стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2018/19. Всего россиянин провел 121 матч за команду, в которых забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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