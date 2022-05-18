«Зенит» объявит решение по Дзюбе до 31 мая

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб сделает объявление по нападающему Артеме Дзюбе.

Сегодня в СМИ появилась информация, что клуб вышел из переговоров по продлению контракта.

«Зенит» вышел из переговоров с Артёмом Дзюбой по контракту? Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая — всё узнаете», - приводит «Чемпионат» слова главы «Зенита».

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2022 года. В подписании игрока заинтересованы «Црвена Звезда» и «Фенербахче».