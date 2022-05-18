Директор «Тоттенхэма», работавший в «Ювентусе», провел переговоры с Дибалой

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист Педро Альмейда.

По его данным, аргентинский нападающий провел переговоры со спортивным директором «шпор» Фабио Паратичи, который ранее работал в «старой синьоре». Об итогах беседы не уточняется.

Напомним, ранее 28-летний футболист сообщил, что не будет продлевать контракт с «Юве» и уйдет на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 38 матчей, забил 15 голов и отдал шесть голевых передач.