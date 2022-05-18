Тарасов рассказал, как его избили фанаты ЦСКА

Воспитанник московского «Спартака» Дмитрий Тарасов, известный по выступления за «Локомотив», подвергся нападению со стороны болельщиков ЦСКА.

По словам футболиста, инцидент произошел, когда он учился в школе, а причиной конфликта послужила атрибутика красно-белых.

«На день рождения родители подарили мне спартаковский шарф и спартаковскую шапку. Я пошел в школу, но до школы не дошел. С меня сняли , избили. Но потом мои друзья помогли и мы все вернули», – поведал хавбек в социальных сетях.

Напомним, Дмитрий Тарасов – воспитанник «Спартака», но за первую команду он не сыграл ни одного матча. Самый успешный период в карьере футболиста выдался на «Локомотив», где он провел 188 матчей и выиграл три трофея, в том числе титул чемпиона России.