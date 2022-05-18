Карпин высказался о решении Фернандеса приостановить карьеру в 31 год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру в 31 год.

«Я с ним работал всего один сбор. Спросите тренеров ЦСКА, кто с ним работал. Это его решение, он так решил и все», – сказал специалист для «Матч ТВ».

Ранее Фернандес сообщил, что после матча с «Ростовом» он уедет из России.

Напомним, футболист выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Защитник помог московскому клубу выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.