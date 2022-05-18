Стало известно, почему ЦСКА не будет выкупать Языджи у «Лилля»

Московский ЦСКА отказался выкупать полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его данным, армейцев не устраивают финансовые запросы французского клуба. В стане красно-синих считают, что хавбек не стоит 11,5 млн евро.

Кроме того, ЦСКА недоволен физической формой футболиста. Выяснилось, что у него имеются проблемы со спиной, которые не позволили поехать на матч с «Краснодаром» на поезде.

Напомним, 25-летний турок перебрался в московский клуб 19 января 2022 года. За это время он провел 12 матчей, забил восемь голов и отдал два голевых паса.