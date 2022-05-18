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Самедов оценил вероятность перехода Черышева в «Спартак»

Россиянин почти наверняка покинет «Валенсию» по окончании сезона
18 мая 2022 20:01
автор: Александр Шульгин

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев мог бы усилить московский «Спартак».

Таким мнением поделился чемпион России в составе красно-белых Александр Самедов.

«Черышев бы поднял уровень игры «Спартака» и мог бы обеспечить значительный прогресс в их игре, он очень хороший игрок. Он бы помог клубу, как качественный специалист своего дела.

Насчет его ситуации с остальными командами Испании я ничего не знаю. Вокруг него много новостей. Многое зависит от того, какая у него будет игровая практика в этой стране», - приводит слова Самедова «РБК-Спорт»,

Напомним, накануне в испанских СМИ появилась информация о том, что Черышев устроил прощальный ужин со своими одноклубниками, поскольку покидает команду. Позже его отец Дмитрий опроверг эти слухи.

Контракт Дениса с «Валенсией» истекает 30 июня 2022 года.

источник: РБК
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