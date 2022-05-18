Колосков - о приостановке карьеры Фернандесом: Было видно, что последние матчи даются ему с трудом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить свою карьеру.

«Конечно, это потеря для ЦСКА и всего российского футбола, но это объективное решение, потому что никто не может его обвинить в том, что он соскакивает по надуманной причине. Действительно, было видно, что последние матчи, особенно после травмы, он играет с трудом. Ему мало удается из того, что он умеет делать: он уже не так остро участвует в атаках, практически не угрожает воротам, не успевает выполнять свои основные функции, видно, что он действительно изможден, устал и ему нужен отдых», - приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, ранее 31-летний Фернандес принял решение приостановить футбольную карьеру.

Футболист выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Защитник помог московскому клубу выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.