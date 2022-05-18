Тухель назвал третье место «Челси» прогрессом для команды

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель считает, что его команда прогрессирует, занимая промежуточное третье место в турнирной таблице АПЛ.

«Мы постоянно были в тройке лучших в самой сложной лиге, теперь мы соревнуемся, возможно, с лучшими командами, которые когда-либо играли в его лиге - «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Сити» и «Ливерпуль» уже улучшают свои составы и устанавливают один эталон за другим во всех аспектах игры», - приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

За тур до конца английского первенства лондонцы с 70 очками занимают третью позицию.

«Сити» и «Ливерпуль» разделяет одно очко в пользу «горожан».