Губерниев: Фернандес – настоящий русский парень. Мы ему благодарны за годы, проведенные в сборной

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру в 31 год.

«Жаль. Надеялся, что он еще поиграет. Марио Фернандес – настоящий русский парень. Мы ему очень благодарны за годы, проведенные в сборной, и за радость, которую он нам дарил, выступая за ЦСКА. Я считаю его по-настоящему нашим, россиянином», – сказал Губерниев для «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес покинет ЦСКА после матча с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ. Встреча состоится 21 мая. По словам игрока, он уедет из России и вернется в Бразилию.

Напомним, футболист посвятил армейскому клубу 10 лет. За сборную России он играл с 2016 года и помог ей дойти до четвертьфинала ЧМ-2018.