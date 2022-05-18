«Ему так будет лучше»: Головин отреагировал на решение Фернандеса

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Монако» Александр Головин прокомментировал решение защитника армейцев Марио Фернандеса приостановить карьеру в 31 год.

«Он взрослый человек, поэтому сложно как-то комментировать его решение. Значит, ему так будет лучше, ему виднее. Каким запомнился Марио в ЦСКА? Отличным человеком и большим профессионалом», – цитирует Головина Sport24.ru.

Напомним, футболист выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Защитник помог московскому клубу выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.