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Владимир Быстров: В свое время увольняли тренеров с формулировкой «неспартаковский футбол»

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» в интервью корреспонденту Sovsport.ru прокомментировал игру своих бывших одноклубников.
18 мая 2022 22:18
автор: Вадим Федотов

Владимир Быстров поделился своим видением футбола и раскритиковал «спартаковский футбол» в интервью Sovsport.ru.

– Если бы решалась судьба медалей или выхода в Лигу чемпионов, это был бы накал. В тех ситуациях я еще могу понять, что можно выбрать оборонительную тактику и побеждать 1:0, но когда нет ничего такого – сыграйте для болельщиков, в атакующий футбол. Это будет только красить вас! Но у каждого своё видение футбола. И если к «Зениту» меньше вопросов – всё-таки команда стала чемпионами, свою задачу выполнила за несколько туров до конца, – то вот «Спартак», особенно после 1:7 в первом круге, обязан играть с давлением, в атаку.

Видимо, у Ваноли другой взгляд. Помнится, в свое время из команды увольняли тренеров с формулировкой «неспартаковский футбол». Теперь же, по словам тренера, играли хорошо. По крайней мере, лучше, чем в первом круге. По мне, так лучше играть, как в октябре, нежели в такой футбол... А так, два паса не могли между собой дать, стояли на своей половине поля, изредка выходили и поднимались наверх. Если быть объективным, то это игра команды, которая занимает десятое место, - прокомментировал Владимир Быстров.

Напомним, «Зенит» за четыре тура до финиша оформил чемпионский титул. «Спартак» - досрочно сохранил «прописку» в РПЛ и не опустится ниже длесятого места по итогам текущего чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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