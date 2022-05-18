Слуцкий заявил, что испытывает опустошение в связи с приостановкой карьеры Фернандесом

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу приостановки карьеры защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«то самый бесконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал. И у меня реально чувство внутреннего опустошения и грусти, потому что как будто какую-то часть меня вырвали. Представляю, что творится на душе у болельщиков ЦСКА и у партнеров. Могу пожелать ему только самого наилучшего. Он заслужил своей карьерой принимать те решения, которые он считает нужными», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее 31-летний Фернандес принял решение приостановить футбольную карьеру.

Футболист выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Защитник помог московскому клубу выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.