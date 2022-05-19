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«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, одолев «Рейнджерс» в серии пенальти

Шотландцы проиграли очередной финал
19 мая 2022 08:06
автор: Александр Шульгин

В финальном матче Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» в серии пенальти обыграл шотландский «Рейнджерс»,

Основное и дополнительное время закончилось вничью - 1:1. На 57-й минуте Джо Арибо вывел глазвегианцев вперед, однако 12 минут спустя Рафаэль Борре забил ответный мяч.

Два тайма по 15 минут также не принесли результата, а в серии послематчевых 11-метровых удачнее оказались немцы, реализовавшие все свои попытки. Победный удар на счету все того же Борре.

В составе шотландской команды роковой промах совершил Аарон Рэмзи.

Лига Европы
Финал
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) - «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - 6:5 П (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 5:4)
Голы: Борре, 69 - Арибо, 57.
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика (Ленц, 101), Соу (Хрустич, 106), Костич, Камада, Роде (Якич, 90), Туре, Борре, Линнстрем (Хауге, 71), Тута (Хасебе, 59), Кнауфф.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Басси, Лундстрам, Голдсон, Джек (Дэвис, 74), Кент, Арибо (Сэндс, 101), Камара (Арфилд, 91), Райт (Сакала, 74; Рэмзи, 118), Баришич (Руф, 117).
Предупреждения: Арибо, 62; Райт, 73 (оба - «Рейнджерс»).

источник: «Советский спорт»
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