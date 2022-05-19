Комбаров не верит, что Черышев вернется в Россию

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров объяснил, почему он не верит в возвращение Дениса Черышева в Россию.

«Черышев хороший футболист, он играет в европейском клубе, значит играет на достойном уровне, несмотря на травмы, которые его, к сожалению, преследуют. Он знает свои перспективы.

Думаю, у него есть предложения от иностранных клубов и для себя он выберет наилучший вариант. Очень маловероятно, что Черышев вернется в Россию», - приводит слова Комбарова «РБК-Спорт».

Напомним, накануне в испанских СМИ появилась информация о том, что Черышев устроил прощальный ужин со своими одноклубниками, поскольку покидает команду. Позже его отец Дмитрий опроверг эти слухи.

Контракт Дениса с «Валенсией» истекает 30 июня 2022 года.