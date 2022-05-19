«Для меня это странно». Слуцкий - о назначении Иванова на решающий для «Рубина» матч в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не понял решения РФС назначить на матч 30-го тура РПЛ против «Уфы» арбитра Сергея Иванова.

«Для меня странно, что на сверхключевой матч сезона назначают судью Иванова. Но что теперь поделать? Это не в нашем праве. Боязно ли мне перед последним туром РПЛ? А какой смысл бояться? Глаза боятся, а руки делают. В нынешней ситуации мы не имеем права предаваться каким-то дополнительным, неконструктивным эмоциям», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, встреча пройдет 21 мая на домашней арене казанцев. Перед заключительным туром команды разделяют два очка: «Рубин» находится на 14-м месте, «Уфа» - строчкой ниже.

Слуцкий и Иванов известны конфликтными ситуациями между собой: судья дважды удалял тренера во время поединков РПЛ, а тот, в свою очередь, выступил в прессе с нелицеприятной речью в адрес рефери.