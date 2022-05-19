Газинский, Мартынович и Городов покинут «Краснодар» по окончании сезона

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов, а также защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба «быков».

Газинскому 32 года, он выступал за «Краснодар» с лета 2013 года и провел в составе команды 281 матч, в которых забил забив 14 мячей и сделал 29 голевых передач.

34-летний Мартынович пришел в команду в 2010 году, затем отлучался в екатеринбургский «Урал» и возвращался снова. Всего на счету белорусского футболиста 268 матчей, шесть забитых мячей и семь результативных передач.

36-летний Городов с 2011 года отметился всего 34 играми, однако он долгое время выступал за грозненский «Ахмат», вернувшись в «Краснодар» в 2020 году.

Напомним, в заключительном туре «быки» 21 мая на своем поле примут ка раз «Ахмат».