Нападающий «Барселоны» Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о том, что прекращает выступать за сборную Габона.

«После 13 лет, в течение которых я представлял свою страну, я объявляю о завершении карьеры в сборной. Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех людей, кто поддерживал меня и в радости, и в горе», - приводит слова Обамеянга RT, ссылаясь на Sport.es.

За свою национальную команду форвард провел 72 матча, в которых забил 30 голов. При участии Обамеянга сборная Габона повторила наилучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала Кубка африканских наций в 2012 году.