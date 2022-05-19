Роман Широков отреагировал но отъезд Марио Фернандеса из России

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал заявление защитника ЦСКА Марио Фернандеса о том, что он решил приостановить свою карьеру.

«Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают. Я еще ни одного не знаю в большом футболе, кроме Жоаозиньо, который здесь остался и играет дальше. В мини-футболе есть ребята-бразильцы, которые здесь живут. А так, вы бразильцу дали паспорт и он благополучно едет домой, как он сказал», - приводит слова Широкова «НСН».

Напомним, ранее 31-летний Фернандес принял решение приостановить футбольную карьеру.

Футболист выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Защитник помог московскому клубу выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.