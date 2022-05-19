Касаткиной интереснее почитать высказывания Салиховой, чем посмотреть финал Кубка России

Первая ракетка России Дарья Касаткина произнесла необычный ответ на вопрос, будет ли она смотреть финал кубка страны.

«Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы. Ее мысли — это самое интересное, что происходит в российском чемпионате. А сам российский футбол я не особо смотрю, он не вызывает никаких эмоций. Очень медленный, мало техничных игроков», - приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдет 29 мая на арене «Лужники». За трофей поборются две московские команды «Спартак» и «Динамо».