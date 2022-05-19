«История Кости в «Динамо» – это история мечты». Клуб отреагировал на слухи об уходе Тюкавина

Московское «Динамо» сделало заявление о слухах об уходе из команды нападающего Константина Тюкавина.

Ранее в СМИ появлялась информация, что форвардом интересуются два российских и два европейских клуба. Одним из претендентов на молодого форварда называется «Зенит».

«С весны Тюкавин конкурирует с одним из лучших форвардов России, и эта конкуренция позитивно отражается на Константине – он многому учится у Фёдора Смолова в тренировочном процессе, перенимает опыт, они много общаются.

В прошлом году Константин подписал долгосрочный контракт с «Динамо». В интервью Тюкавин не раз признавался в любви к родному клубу и даже выражал готовность подписать с «Динамо» пожизненный контракт.

Нам кажется, всем очевидно, что сейчас история Кости в «Динамо» – это история мечты. Динамовской мечты. И только у тех, кто находится не в здравом уме, могут появиться намерения эту мечту разрушить», - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте бело-голубых.

Текущее соглашение форварда с бело-голубыми рассчитано до окончания лета 2024 года.

В нынешнем сезоне воспитанник «Динамо» провел во всех турнирах 34 матча, забил девять голов и отдал четыре голевых паса.

Тюкавину 19 лет, согласно Transfermart его стоимость составляет 7 млн евро.

«Динамо» осталось в текущем сезоне провести два матча: в РПЛ с «Сочи», где бело-голубые оспорят с прямым конкурентом серебряные медали чемпионата России, и финал кубка страны со «Спартаком».