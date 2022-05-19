Бразильцы «Зенита» не сыграют против «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто пропустит последнюю игру сезона в 30-м туре российской премьер-лиги.

Напомним, что сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода».

«Бразильцы получили на четыре дня больше выходных. Связано с это с тем, что, в отличие от российских игроков, они реже бывают дома. Поэтому, когда есть возможность, мы идём навстречу бразильцам.

Что касается Барриоса — он готовится. Мы ему предложили такой же вариант, но он попросил те же четыре дня в начале нашего подготовительного этапа. Дима Чистяков прооперирован в связи с переломом носа, он тоже не будет участвовать», - приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, что все матчи последнего тура пройдут в субботу и начнутся в одно время. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что «Зенит» выиграл чемпионат России за три тура до конца. «Нижний Новгород» занимает с 30 очками 11-е место. Команда Александра Кержакова может опуститься в зону стыковых матчей, от которой ее отделяет одно очко.