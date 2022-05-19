Воспитанник «Зенита» Кравцов не собирается сидеть на скамейке запасных

Андрей Талаев, агент полузащитника Кирилла Кравцова, принадлежащего «Зениту» и выступающего на правах аренды в «Нижнем Новгороде», заявил, что его клиенту необходима игровая практика.

«Естественно, у Кирилла большое желание играть в «Зените», он в клубе с семи лет, зенитовец до мозга костей. Но он хочет играть, а если разговор о том, чтобы сидеть на скамейке, то, наверное, лучше еще хотя бы полгода провести в «Нижнем», где ему очень сильно доверяют и сам он это доверие оправдывает», - приводит слова Талаева «РБ-Спорт».

Кравцов был арендован «Нижним Новгородом» в феврале этого года. За команду Александра Кержакова молодой полузащитник провел 11 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.