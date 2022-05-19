Ткаченко опроверг договоренность Бакаева с «Зенитом»

Известный футбольный функционер и агент полузащитника московского «Спартака» Герман Ткаченко заявил, что у футболиста нет предварительной договоренности с «Зенитом» о переходе в питерский клуб в грядущее межсезонье.

«Спартак» сейчас не ведет переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим все нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется. Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу - изучаем рынок.

Есть ли договоренность с «Зенитом»? Нет, такой договоренности нет», - приводит слова представителя игрока «Чемпионат».

Напомним, действующий контракт Бакаева с красно-белыми истекает 30 июня 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство красно-белых приняло решение не продлевать игрока, который уже договорился с питерским «Зенитом» о переходе на правах свободного агента.