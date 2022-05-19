Максим Митрофанов: Fan-ID будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о процессе внедрения паспорта болельщика (fan-ID).

«За fan-ID отвечают Минспорт и Минцифры, проект движется. Как участники рабочей группы делаем все, что от нас требуется. Пока исходим из того, что система будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона», - приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, начнут работать с 1 июня 2022 года.

Ранее фанаты практически всех клубов РПЛ объявили бойкот матчам чемпионата России в знак протеста. Самыми принципиальными остаются болельщицкие объединения московского «Спартака».