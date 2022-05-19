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Российские судьи не будут работать на чемпионате мира 2022 года

Сергей Карасев пропустит мундиаль в Катаре.
Российские судьи не будут работать на чемпионате мира 2022 года
19 мая 2022 16:19
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

ФИФА опубликовала список из 36 судей, 69 ассистентов и 24 делегатов-VAR, которые будут работать на чемпионате мира в Катаре.

В нем не оказалось российских судей. Напомним, что на Евро-2020 работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которой доверили в том числе матчи плей-офф.

Зато на мундиале впервые будут работать женщины-судьи. По три представителя слабого пола попали в списки главных арбитров и их ассистентов.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

источник: ФИФА (FIFA)
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