Российские судьи не будут работать на чемпионате мира 2022 года

ФИФА опубликовала список из 36 судей, 69 ассистентов и 24 делегатов-VAR, которые будут работать на чемпионате мира в Катаре.

В нем не оказалось российских судей. Напомним, что на Евро-2020 работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которой доверили в том числе матчи плей-офф.

Зато на мундиале впервые будут работать женщины-судьи. По три представителя слабого пола попали в списки главных арбитров и их ассистентов.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.