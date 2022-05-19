Массимо Каррера: Уход Бакаева в «Зенит»? Очень жаль, что «Спартак» просто отпускает его на волю

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на появившуюся новость о том, что атакующий полузащитник московского клуба Зелимхан Бакаев перейдет в «Зенит» по окончании сезона-2021/22.

Ранее стало известно, что 25-летний игрок не смог договориться с красно-белыми по поводу подписания нового контракта. Ожидается, что футболист пополнит состав петербуржцев на правах свободного агента ближайшим летом.

– Для меня Бакаев – очень качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» просто отпускает его на волю, тем более в команду принципиального соперника, – приводит слова Карреры «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.