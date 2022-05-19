Роман Бабаев: Хачатурянц не объявлял о том, что принял решение закончить работу в РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что глава лиги Ашот Хачатурянц не говорил о намерении покинуть пост президента РПЛ.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист хочет уйти с поста президента организации по собственному желанию. При этом Хачатурянц намерен продолжить свою работу в российском судействе.

«Такой вопрос вообще не поднимался»- приводит слова Бабаева Sport24.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалист был утвержден в должности, подписав контракт на пять лет.