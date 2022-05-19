Агент игрока ЦСКА Бийола заявил, что его клиент не покинет московский клуб летом 2022 года

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника ЦСКА Яки Бийола, поделился мнением по поводу будущего своего подопечного в клубе.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего словенца с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

– Для Яки ничего не меняется, он остается в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба, Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остается частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Добавим, что после 29 сыгранных туров в чемпионате России подопечные Алексея Березуцкого занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.