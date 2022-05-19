Нойер не спешит продлевать контракт с «Баварией»

Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Kicker.

Нойер считает, что он может играть дольше, чем его товарищи по команде старше 30 лет с меньшими физическими нагрузками, поэтому он хотел бы получить контракт на срок больше одного года.

Отметим, что действующий контракт немца с «Баварией» истекает в июне 2023-года.

Добавим, что в составе мюнхенской команды Мануэль стал десятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.