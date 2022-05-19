Алаев займет пост главы РПЛ в случае ухода Хачатурянца

Стало известно о том, кто может заменить Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ.

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося на два своих источника, в случае ухода главы лиги со своей должности его место займет генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Как сообщает источник, в данный момент 42-летний специалист является основным кандидатом на этот пост.

Ранее стало известно о том, что Хачатурянц хочет покинуть должность главы РПЛ по собственному желанию. При этом отмечается, что он намерен продолжить свою работу в российском судействе.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.