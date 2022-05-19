Хави два раза общался с Левандовски по поводу перехода в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави дважды общался с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист обсуждал с форвардом его возможный переход в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен предложить мюнхенцам обмен футболистами. Отмечается, что сине-гранатовые готовы включить в сделку по переходу польского игрока форварда Мемфиса Депая.

По информации источника, «Барселона» может выделить на данный трансфер 30-35 миллионов евро.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.