Игнатьев обратился к болельщикам «Рубина» с просьбой поддержать клуб в матче 30-го тура РПЛ с «Уфой»

Фланговый полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев обратился к фанатам казанского клуба в преддверии домашнего матча 30-го чемпионата России против «Уфы».

Отметим, что ранее футболисты и тренерский штаб команды из Татарстана выкупили все билеты на предстоящую игру ради поддержки болельщиков. Тем самым, фанаты могут посетить встречу бесплатно.

– «Рубин» – клуб с богатейшей историей. Однако сейчас мы все переживаем тяжелый момент: нам предстоит доказать, что мы достойны остаться в Премьер-лиге в матче с прямым конкурентом. В этой ситуации ваша поддержка нужна нам, как воздух. Приходите на стадион, и вместе мы достигнем поставленной задачи, – цитирует Игнатьева клубная пресс-служба казанцев.

Добавим, что матч между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в Казани. В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого могут вылететь в ФНЛ.

В данный момент «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» идет 15-й (27 очков).