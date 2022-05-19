Валерий Газзаев не видит смысла в введении моратория на вылет из РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ по итогам текущего сезона.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что десять клубов чемпионата России выступили за данную инициативу. При этом представитель армейцев заявил, что окончательное решение по любым изменениям в РПЛ может быть принято 24 мая, когда пройдет исполком РФС.

– Если такое решение будет принято, то наш чемпионат опустится до уровня любительских команд. Ни в коем случае такого не должно быть. Во всех видах профессионального спорта должен соблюдаться спортивный принцип. Нет никакого смысла вводить мораторий на вылет, – цитирует Газзаева «РБ-Спорт».

Ранее стало известно о том, что число участников РПЛ может быть увеличено с 16 до 18 команд. При этом отмечалось, что команды, которые займут 13-е и 14-е места в нынешнем сезоне, останутся в РПЛ, а 15-й и 16-й клубы сыграют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Первые два клуба второго по силе дивизиона пополнят РПЛ.