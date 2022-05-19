Ветеран ЦСКА назвал Языджи лентяем

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказал свое мнение о полузащитнике команды Юсуфе Языджи.

«Языджи — нормальный футболист, но у нас можно воспитать такого же. Техничный, интересный, но, видно, лентяй. Похоже, понял, что в российском футболе можно филонить и сбавил темп. Отсюда и результат. А так он неплохой игрок. Но просто есть такие люди, получают огромные деньги, но... думают: а зачем мне ломаться? Я лучше продлю контракт и пофилоню», - приводит слова Пономарева RT.

Языджи был арендован ЦСКА у «Лилля» в январе этого года. За российскую команду турок провел 12 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Последний раз Языджи отличился результативными действиями 9 апреля, когда забил пенальти «Химкам».