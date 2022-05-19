Гаджиев высказался по поводу возможного перехода Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может пополнить состав «Зенита» летом 2022 года.

Ранее стало известно, что 25-летний игрок не смог договориться с красно-белыми по поводу подписания нового контракта. Ожидается, что футболист пополнит состав петербуржцев на правах свободного агента ближайшим летом.

– В таких ситуациях можно учитывать отношения между клубами. Но не думаю, что это уместно в случае с Бакаевым. Другое дело, если бы речь шла о переезде в Санкт-Петербург условного Егора Титова. Это трансфер не может вызывать такого антагонизма, – цитирует Гаджиева RT.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.