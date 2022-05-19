Оздоев может стать игроком ЦСКА по окончании сезона-2021/22

Центральный полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить свою карьеру в другом клубе РПЛ ближайшим летом.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в подписании 29-летнего хавбека заинтересован ЦСКА. Отмечается, что армейская команда рассматривает кандидатуру футболиста в качестве усиления своей средней линии перед началом следующего сезона.

Ранее стало известно о том, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Оздоевым, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.