В «Нижнем Новгороде» заявили о готовности сохранить футболиста «Зенита» Кравцова в клубе

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос о том, сохранит ли клуб в своем составе опорного полузащитника Кирилла Кравцова, арендованного у «Зенита» до конца сезона-2021/22.

Ранее стало известно о том, что ближайшим летом 19-летнего футболиста готов подписать «Ростов» в случае ухода из команды Данила Глебова.

– По поводу Кравцова: у нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, нам интересно, чтобы он остался. Игрок себя очень хорошо показал. Но у «Зенита» есть право. Они могут им воспользоваться, – цитирует Измайлов «Чемпионат».

Напомним, что Кравцов является выпускником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями. В нынешнем сезоне он отыграл за «Нижний Новгород» 11 встреч, забил один гол и отдал один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кравцова в 400 тысяч евро.