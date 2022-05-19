В Мордовии опровергли информацию о возможном переезде «Ростова» в Саранск

Глава федерации футбола Мордовии Александр Егоров отреагировал на появившуюся новость о возможном переезде «Ростова» в столицу республики – Саранск.

Ранее стало известно, что руководство Мордовии предложило ростовской команде заявить стадион в качестве резервного на сезон-2021/22 для упрощения логистики, а также задействования арены после чемпионата мира-2018 в России.

– К нам никто не обращался. Мы приглашали «Ростов» на сборы в межсезонье. В Саранске хорошая инфраструктура, которая осталась после чемпионата мира. Это все. Разговора о проведении игр «Ростова» в Саранске точно не было, – приводит слова Егорова «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент домашние матчи южан проходят на «Ростов-Арене», вместимость которого составляет 43472 зрительских места.