«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны» Лангле

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле. Об сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на 26-летнего француза в следующем сезоне. «Шпоры» могут купить футболиста в летнее трансферное окно.

К составу «Барселоны» он присоединился в июле 2018-го – за сине-гранатовых он провел 136 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста. Вместе с каталонцами игрок стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.