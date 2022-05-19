ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны» Лангле

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
19 мая 2022 20:48

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле. Об сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на 26-летнего француза в следующем сезоне. «Шпоры» могут купить футболиста в летнее трансферное окно.

К составу «Барселоны» он присоединился в июле 2018-го – за сине-гранатовых он провел 136 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста. Вместе с каталонцами игрок стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

источник: Sport.es
Это интересно:
Салихова заявила, что билеты на финал Кубка России оказались у спекулянтов
В финале турнира сыграют между собой «Спартак» и «Динамо».
19.05.2022 22:58
Футбол
«ПСЖ» предложил Мбаппе руководить клубом
Ранее появилась информация, что «Реал» заключит с футболистом контракт до лета 2027 года.
19.05.2022 22:08
Футбол
Погба согласовал контракт с «Манчестер Сити», но отказался от перехода из-за болельщиков «МЮ»
Хавбек другого клуба из Манчестера намерен летом сменить команду.
19.05.2022 21:17
Футбол
Форвард «Локомотива» Кухта получил вызов в сборную Чехии на июньские матчи Лиги наций
В следующем месяце чешская команды сыграет со Швейцарией, Испанией и Португалией.
19.05.2022 20:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны» Лангле
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
19.05.2022 20:48
Футбол
В «Уфе» сообщили, что клуб готов к замене главного арбитра матча 30-го тура РПЛ с «Рубином»
Изначально РФС объявил, что встречу обслужит Сергей Иванов.
19.05.2022 20:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
В Мордовии опровергли информацию о возможном переезде «Ростова» в Саранск
В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают девятое место в турнирной таблице.
19.05.2022 19:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Нижнем Новгороде» заявили о готовности сохранить футболиста «Зенита» Кравцова в клубе
Игрок петербуржцев выступает за команду из Нижнего Новгорода с февраля этого года.
19.05.2022 19:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Оздоев может стать игроком ЦСКА по окончании сезона-2021/22
Российский футболист может пополнить состав московской команды на правах свободного агента.
19.05.2022 18:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гаджиев высказался по поводу возможного перехода Бакаева из «Спартака» в «Зенит»
Сделка между клубами по трансферу российского футболиста запланирована на ближайшее лето.
19.05.2022 18:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
А теперь — в цирк! Как в Москве дебютировал масштабный борцовский проект
В столичном манеже ЦСКА в первый день дебютного турнира «Борцовской лиги Поддубного» определились финалисты во всех видах единоборств, представленных в этой новой структуре.
Рекорд Селихова и шотландское проклятье. Главные цифры Лиги Европы-2021/22
Финальный матч между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, пенальти 5:4) подвел черту под очередным розыгрышем Лиги Европы, который получился весьма занятным. Приводим статистику турнира.
Да вы, батенька, и правда расист?! Как Воронков отказался извиняться за «обезьяну»
Понять логику поведения главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова очень сложно. Любой здравомыслящий человек осознает, что он не прав.
За РПЛ становится страшно. Уход «Лиги Ставок» — тревожный сигнал
В чемпионате России осталось провести всего один тур, а ясности по контурам следующего сезона в РПЛ нет никакой. Что не добавляет лиги солидности, а всем, кто с ней сотрудничает, уверенности в том, что российский футбол сегодня - правильное место для инвестиций.
Предательство или последний шанс? Почему Наташа Забияко решила выступать за Канаду
Призер Олимпийских игр и ЧМ в парном катании Наталья Забияко решила возобновить спортивную карьеру. Она будет выступать за сборную Канады, а не России.
Незаменимый! Почему избрание президента ФХР Владислава Третьяка на новый срок — благо для нашего хоккея
В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации хоккея России, по итогам которой Владислав Третьяк продлил свои президентские полномочия еще на четыре года.
«24 мая из пяти вариантов выберем один». Роман Бабаев — о формате футбольного сезона-2022/23
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об итогах прошедшего 19 мая общего собрания РПЛ.
Корона приросла — попробуй отдери! Каковы шансы «Зенита» прервать 20-летнюю золотую серию ЦСКА
Сразу два крупных баскетбольных события: в пятницу, 20 мая, стартует финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», а на сутки раньше, сегодня вечером, в Белграде начинается «Финал четырех» Евролиги.
42 года спустя! Как «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы благодаря сэйву Траппа и киксу валлийца из «Ювентуса»
В решающем матче в испанской Севилье немецкий клуб победил «Глазго Рейнджерс» (1:1, пенальти 5:4).
Перестрелка «кандидатов в НАТО» и непобедимая Швейцария. Итоги 6-го дня ЧМХ-2022
<p>На чемпионате мира по хоккею в Хельсинки и Тампере обошлось без больших потрясений. Пока на ЧМ-2022 в Финляндии большей частью интригуют разборки аутсайдеров. Претендентов на</p>
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика