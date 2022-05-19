Форвард «Локомотива» Кухта получил вызов в сборную Чехии на июньские матчи Лиги наций

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что нападающий клуба Ян Кухта был вызван в сборную Чехии для подготовки к матчам группового этапа Лиги наций.

Отметим, что 2 и 5 июня чешская команда проведет две домашних встречи в Праге. Ее соперниками станут Швейцария и Испания. Затем подопечные Ярослава Шилгавы проведут две выездные игры с Португалией (9 июня) и Испанией (12 июня).

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» в январе этого года. С тех пор он забил три гола и отдал два результативных паса в десяти матчах за железнодорожников во всех турнирах.

В составе сборной Чехии форвард провел шесть встреч, отдав один ассист.