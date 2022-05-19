Погба согласовал контракт с «Манчестер Сити», но отказался от перехода из-за болельщиков «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба мог стать игроком «Манчестер Сити».. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, француз согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта. Однако, поразмыслив, хавбек передумал, так как испугался, что его жизнь в Манчестере станет невозможной.

Ранее СМИ сообщали, что Погба не собирается продлевать истекающий летом контракт с «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне, полузащитник провел 27 матчей за «красных дьяволов», в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.